عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: الأمن القومي المصري لا يقف عند حدودها.. فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أعداد ضحايا  العدوان اسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بلغ نحو 35.34  شهيد هو حصيلة ألة القتل الاسرائيلية التي تدك غزة يوميا بينما تتدفق كل اسلحة العالم ودعمه على إسرائيل لقتل كل هؤلاء في أكبر حملة إبادة جماعية في التاريخ الحديث . 


تابعت  عبر برنامجها " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON:"حصيلة الرقم تعني أسر كاملة وحياة وناس واطفال ونساء ونساء حوامل وطاعنين في السن تقتلهم إسرائيل يوميا  بدم بارد والعالم يساند  بعبارات  ومقولات  مثل مطالبته بعدم توسيع رقعة الابادة والعمليات العسكرية لكن يومياً يسقط شهداء من الاطفال والنساء "


تابعت : وصلنا إلى رقم فلكي لاأظن أن هناك معركة عسكرية بين جيوش دول وصلت فيها حصيلة الشهداء لهذا الرقم في التاريخ  35 ألف  و34 شهيد والاقرام تزداد ". 


إستطردت : "مصر أعلنت إعتزامها التدخل رسميا  لمساندة دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية  للنظر في إنتهاكات غسرائيل في غزة بعدما تفاقمت حدة الممارسات الاسرائيلية والامعان في زيادة ممارسات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ودفع الشعب الفلسطيني  للتهجير  من أرضه ".


وكشفت الحديدي عن رسالة التحرك المصري قائلة : " في وقت ربما  لم يعد يؤمن العالم بالقانون الدولي لكنه  في ذات الوقت رسالة مصرية  واضحة إلى تل ابيب أن مصر لايمكن أن تقف مكتوفة  الايدي  بينما تواصل إسرائيل  توسيع عملياتها العسكرية وبخاصة في رفح "


متابعة : " القاهرة تقول لتل ابيب أنه حتى لو كان بيننا إتفاقية سلام منذ خمسين عاما وحتى بالرغم من كافة الجهود والتفاوض لوقف إطلاق النار فإن إمعان إسرائيل في القتل لن تقبله  مصر وهو بداية الطريق وليس نهايته "


أتمت : " الامن  القومي المصري لايقف عند حدودنا ومايحدث في رفح وفي فلسطين وفي غزة أم يخص  مصر وليس ببعيد عنا مايحدث في رفح  هو أمن قومي مصري وهي رسالة واضحة.

الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة محكمة العدل الدولية توك شو الامن القومى المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

ترشيحاتنا

الأزهر يرحِّب باعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدوليَّة

إعلام عبري: تسلل مسيرات نحو المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان

الأونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي

أقل سعر عيار ذهب اليوم 13-5-2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

متحدث «الخارجية»: إسرائيل اقترفت الكثير من أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. ميريهان حسين تثير الجدل بجمالها

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-