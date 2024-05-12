لميس الحديدي: الأمن القومي المصري لا يقف عند حدودها.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أعداد ضحايا العدوان اسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بلغ نحو 35.34 شهيد هو حصيلة ألة القتل الاسرائيلية التي تدك غزة يوميا بينما تتدفق كل اسلحة العالم ودعمه على إسرائيل لقتل كل هؤلاء في أكبر حملة إبادة جماعية في التاريخ الحديث .



تابعت عبر برنامجها " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON:"حصيلة الرقم تعني أسر كاملة وحياة وناس واطفال ونساء ونساء حوامل وطاعنين في السن تقتلهم إسرائيل يوميا بدم بارد والعالم يساند بعبارات ومقولات مثل مطالبته بعدم توسيع رقعة الابادة والعمليات العسكرية لكن يومياً يسقط شهداء من الاطفال والنساء "



تابعت : وصلنا إلى رقم فلكي لاأظن أن هناك معركة عسكرية بين جيوش دول وصلت فيها حصيلة الشهداء لهذا الرقم في التاريخ 35 ألف و34 شهيد والاقرام تزداد ".



إستطردت : "مصر أعلنت إعتزامها التدخل رسميا لمساندة دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية للنظر في إنتهاكات غسرائيل في غزة بعدما تفاقمت حدة الممارسات الاسرائيلية والامعان في زيادة ممارسات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ودفع الشعب الفلسطيني للتهجير من أرضه ".



وكشفت الحديدي عن رسالة التحرك المصري قائلة : " في وقت ربما لم يعد يؤمن العالم بالقانون الدولي لكنه في ذات الوقت رسالة مصرية واضحة إلى تل ابيب أن مصر لايمكن أن تقف مكتوفة الايدي بينما تواصل إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية وبخاصة في رفح "



متابعة : " القاهرة تقول لتل ابيب أنه حتى لو كان بيننا إتفاقية سلام منذ خمسين عاما وحتى بالرغم من كافة الجهود والتفاوض لوقف إطلاق النار فإن إمعان إسرائيل في القتل لن تقبله مصر وهو بداية الطريق وليس نهايته "



أتمت : " الامن القومي المصري لايقف عند حدودنا ومايحدث في رفح وفي فلسطين وفي غزة أم يخص مصر وليس ببعيد عنا مايحدث في رفح هو أمن قومي مصري وهي رسالة واضحة.