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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حينما تنادي نلبي النداء.. رئيس مجاهدي سيناء: القبائل تدعم الدولة منذ ثورة عرابي

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء

قال الشيخ عبدالله جهامة، مستشاررئيس مجلس إدارة القبائل والعائلات المصرية ، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن قبائل سيناء داعمة للدولة وفي ظهر القوات المسلحة معها وداعمه لها ، واتحاد القبائل شجرة مثمرة وسيعمل تحت توجهات الدولة والقوات المسلحة ، مضيفا أن قبائل سيناء مصريين للنخاع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "ساعة من سيناء" المذاع على قناة "أزهري"، أن القبائل في سيناء لها تاريخ طويل في دعم الدولة، وأول من وقفت مع ثورة عرابي ضد الإنجليز وبالتالي نحن مع القوات المسلحة التي لا تبخل بشيء ويعول عليها الجمع في فرض الأمن والاستقرار .


وذكر أن العلاقة مع القوات المسلحة لا يمكن زحزحتها، وحينما تنادي الدولة يلبى النداء، مشيراً إلى أن اتحاد القبائل العربية موجود منذ زمن طويل، وورثوا الولاء جيلا بعد جيل ولم يتأخروا أبداً عن ولاء الدولة، وهناك اصرار حقيقي على الاستقرار الأمني، بقيادة رئيس يقود المركب في بحر موجه عالي، وقادر على الوصول لبر الأمان .

وواصل الشيخ عبدالله جهامة، مستشاررئيس مجلس إدارة القبائل والعائلات المصرية ، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، :"الأمور طيبة والقافلة واتحاد قبائل سيناء يسير واليي كلاب تعوي ".

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