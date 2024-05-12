السفير حسين هريدي: نتنياهو ينفذ استراتيجية في رفح الفلسطينية وصلت للمرحلة قبل النهائية

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما نراه في رفح الفلسطينية هو جزء من استراتيجية نتنياهو عمل على تنفيذها على مراحل منذ بدايته في الحكومة، مشددا على أننا في المرحلة قبل النهائية لهذه الاستراتيجية والهدف الاسرائيلي هو التواجد على الحدود المصرية مع قطاع غزة وهذا الدافع الرئيسي للهجوم على رفح.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، أننا يجب علينا التركيز على ما هو قادم والولايات المتحدة بدأت تتخذ اجراءات ليست حاسمة ولكن تبعث رسائل للقيادة الاسرائيلية بأن هناك حدود معينة امريكا لن تقبل بها إذا أقدمت إسرائيل في الهجوم على رفح.

وأشار السفير حسين هريدي، إلى أن إسرائيل بسيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني يكونوا قد سيطروا على كافة المعابر الخارجية ويتحكم فيما يدخل غزة ويخرج منها سواء بضائع أو افراد، موضحا أن نتنياهو وحكومته يريدون أن يكونوا في موقف تفاوضي قوي حينما تبدأ من سيدير قطاع غزة في المستقبل.