لازم تجربها.. 5 ميزات لا يمكنك الاستغناء عنها في واتساب

أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp عددًا كبيرًا من الميزات المهمة التي تسهل على المستخدمين الكثير من المهام وتختصر الجهد والوقت بالإضافة إلى حماية خصوصية المستخدم.

ومن بين الميزات التي أتاحها واتساب، توفر ميزة Chat Lock أو قفل الدردشة طبقة إضافية من الأمان من خلال السماح للمستخدمين بحماية محادثات معينة بكلمة مرور،إلى جانب مشاركة الصور عالية الدقة وتحديثات الحالة الصوتية لمزيد من التعبير الشخصي.

تعديل الرسائل بعد إرسالها

وتمنح ميزة "تحرير الرسائل" في واتساب نافذة مدتها 15 دقيقة لتعديل النصوص المرسلة أو إصلاح الأخطاء المطبعية أو إضافة المعلومات المفقودة.

قفل الدردشة للحفاظ على خصوصية محادثاتك

وتتيح ميزة قفل الدردشة حماية محادثات معينة بكلمة مرور، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان للرسائل الحساسة.



أجهزة متعددة وحساب واتساب واحد

ويسمح واتساب باستخدام حساب WhatsApp الخاص بك بسلاسة على ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد. وسواء كان اللاب توب الخاص بك في العمل أو في المنزل، تتيح لك هذه الميزة البقاء على اتصال بجميع محادثاتك دون تبديل الهواتف باستمرار.

صور عالية الدقة وحالة الصوت

وأتاح واتساب الحصول على جودة الصورة للمحتوى المشترك، حيث يمنح خيار مشاركة الصور بدقة HD صور أكثر جوجة ووضوحًا، وكانت هناك أيضًا تحديثات للحالة الصوتية تتيح لك مشاركة أفكارك أو التعبير عن نفسك بطريقة أكثر شخصية.

دردشات المجتمع

وقام WhatsApp بتوسيع نطاق وصوله إلى ما هو أبعد من المحادثات الفردية والجماعية من خلال تقديم المجتمعات. وتسمح هذه المنصات المركزية الأكبر حجمًا بإجراء مناقشات حول مواضيع أوسع، أو الجمع بين الأفراد ذوي التفكير المماثل أو تعزيز التعاون داخل المنظمات.



