غضب الخطيب وتغريم الشناوي| ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟.. تفاصيل 4 طلبات صارمة من الأهلي لاتحاد الكرة

النادي الأهلي.. تسببت مباراة النادي الاهلي وبلدية المحلة، مساء يوم السبت على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم رغم فوز نادي الأهلي علي بلدية المحلة بنتيجة 2-1.

وتسببت مباراة الأهلي وبلدية المحلة، في غضب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ووجه رئيس النادي الأهلي انتقادات شديدة اللهجة لمنظومة إتحاد الكرة بسبب عدة مواقف سلبية تجاه لاعيبة النادي الأهلي في مباراة بلدية المحلة، وهو الأمر الذي دفعه لإرسال خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة.

محمود الخطيب

خطاب النادي الأهلي

وأرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابًا رسميًا إلي الاتحاد المصري لكرة القدم، للاعتراض علي الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في مباراة بلدية المحلة، وأكد النادي الأهلي في خطابه أنه سبق وأن قام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الأندية.

وأشار النادي في خطابه، إلى أنه طالب بضرورة تطبيق اللوائح بعدما تلقى خطابًا من اتحاد الكرة بتاريخ 4/1/2024، أكد فيه الأخير على أن اللاعب الذي لجأ للمحاكم المدنية بحق لاعب الأهلي حسين الشحات، قد خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة "فيفا"، وتطرق الخطاب أنه تم إبلاغ النادي مؤخرا بعد إجراء قرعة كأس مصر بأن دور الـ32 سوف يقام بدون اللاعبين الدوليين، وأن الأهلي سوف يواجه الألومنيوم يوم 29 مايو بملعب السلام، في حين أن اتحاد الكرة بالأساس لم يرسل للنادي لائحة البطولة قبل بداية الموسم، ولم ينشرها على موقعه الرسمي.

ولفت الخطاب، إلى أنه مع مرور عامين لم يعلن اتحاد الكرة عن المسؤول الذي أخفى خطاب الكاف والخاص باستضافة تنظيم نهائي دوري الأبطال بالقاهرة موسم 2021-2022، وضاع حق الأهلي بالرغم من التحقيق الذي أجرته وزارة الشباب والرياضة حينذاك والذي كشف العديد من الحقائق.

النادي الأهلي

4 مطالب من الأهلي لاتحاد الكرة

وفي ختام الخطاب، حدد النادي الأهلي 4 طلبات من اتحاد الكرة، جاءت كالتالي:

1. تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقًا، ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك، وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية.

2. الإفادة بما تم تجاه اللاعب، الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الفيفا باعتراف الاتحاد المكتوب في 4/1/2024، وأسباب عدم تطبيق اللائحة بشأنه حتى الآن، رغم إخطار الأهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ 7-12-2023.

3. موافاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة، وما تتضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسويقية خاصة حال إقامة أي من مباريات البطولة خارج البلاد، وكذلك بالسند اللائحي الذي بمقتضاه لا يحق للاعبي الأهلي الدوليين المشاركة في دور الـ32 لبطولة الكأس.

4. الإفادة بالأسباب الحقيقية وراء عدم القيام بمحاسبة المسؤول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضاع حق الأهلي وأخفى خطاب الكاف الخاص باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة 2021-2022 وفقًا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة حينذاك.

حقيقة تغريم الشناوي

وفي سياق متصل، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول توقيع غرامة علي محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرمي النادي الأهلي، بسبب رفضه التواجد في قائمة المباريات واعتراضه على الجلوس احتياطيًا لحارس المرمى مصطفى شوبير، وتساءل الرواد عن مدي صحة تلك الأنباء.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تغريم محمد الشناوي، قائلًا: "خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي لم يوقع أي غرامة مالية علي الشناوي، واستمرار استبعاده من المباريات جاء بعد جلسة كولر مع اللاعب الأربعاء الماضي والتي شهدت الاتفاق على تواجد مصطفى شوبير أساسيًا في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

الشناوي

الشناوي وبعثة الأهلي

أما عن موقف حارس المرمي محمد الشناوي من مرافقة بعثة الفريق إلى تونس، لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أوضح المصدر أن الشناوي سيتواجد رفقه بعثة الأهلي في تونس ولكن لم يحسم الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ضمه من عدمه إلى قائمة المباراة النهائية.

وتابع أن السبب الأساسي وراء عدم دخول الشناوي لقائمة المباريات، يعود إلى عدم جاهزيته الفنية فضلًا عن رغبته فى عدم وجود ضغوط على مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق.

مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في مواجهة الذهاب يوم السبت القادم الموافق 18 من مايو الجاري، على ملعب حمادي العقربي "رادس".

بينما تكون مواجهة الإياب بين النادي الأهلي والترجي التونسي، على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 25 من مايو الجاري، على أن يستلم الفريق الفائز كأس الأميرة الأفريقية من القاهرة.

وحصل النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية، بحضور 52 ألف و300 مشجع، لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.