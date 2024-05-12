الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادا للقاء الترجي التونسي في نهائي أبطال إفريقيا

واصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب "مختار التتش" في مقر النادي بالجزيرة، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة بلدية المحلة أمس السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزا صعبا أمس السبت على مضيفه بلدية المحلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض المواجهة المرتقبة أمام مضيفه الترجي التونسي يوم السبت المقبل على ملعب "رادس" في العاصمة التونسية، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم، عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الأمور ‏الفنية.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بالأمس في مباراة بلدية المحلة بالدوري، تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران بشكل كامل والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات ‏الكرة.‏

وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

