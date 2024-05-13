مدحت العدل: شيريهان ملهمة وياسمين صبرى كويسة

أشاد السيناريست مدحت العدل، بالتعاون مع الفنانة شيريهان، قائلاً: «شيريهان فنانة ملهمة، وهي خارج المنافسة على الإطلاق».

وأضاف العدل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، «شيريهان لازم تعمل عمل فريد من نوعه محدش تاني يعرف يشتغله، والمناسب ليها حاليا هي الأدوار التاريخية والغنائية والفنية، وأمامنا فرصة عمل فني كبير لها ولكن سيأخذ وقت».



وحول تصريحاته عن الفنانة ياسمين صبري، قال مدحت العدل: ياسمين فنانة كويسة، ولكن لحد الآن لسه معملتش الدور اللي يخليها نجمة كبيرة وجامدة، لإن الموهبة 30% والباقي هو العمل على تنمية الموهبة.

منى زكى



ولفت السيناريست مدحت العدل، عن فكرة تقديم الفنانة منى زكي للسيرة الذاتية لأم كلثوم، قائلاً: منى زكي فنانة شاطرة وموهوبة وبتذاكر بشكل مستمر ، وبتدعم الفيلم بكافة الأشكال، والإنتاج لن يبخل في تقديم كافة وسائل الدعم لها في هذا العمل الفني؛ لإنتاج فيلم يليق بالفنانة منى زكي وكوكب الشرق أم كلثوم.