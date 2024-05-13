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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن اللبن الرائب. 

 

وقالت سماح في منشورها: “اللبن الرايب  دواء بيتي طبيعي، وعلاج ممتاز لأمراض عديدة”.

1- أن تناول اللبن يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش). بيتوصف طبعا للرجيم

2-   يحتوي على بكتيريا نافعة بتساعد في الهضم والتخلص من الأنتفاخ وتعمل على تطهير المعدة من الفضلات وتخليص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ويفضل تناوله في الليل أو قبل النوم .

3-  يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات وأفضل نوع لده  ما كان غني بالكالسيوم الذي يساعد على تحفيز الجسم لحرق الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه في الوقت اللي  الغذاء بيكون  قليل الكالسيوم يزيد من أنتاج أنزيمات منتجه للدهون 

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4-  غذاء علاجي وفاعليته في تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي .

5-  قدرته على خفض نسبة الكولسترول في الدم .
6-  مقاومته للالتهابات الطفيلية .

7- البروتين الموجود فيه يستطيع خفض ضغط الدم .

8-  يتوفر فيه الفيتامينات الضرورية للحياة (ب1,ب2,ب3,ب5,ب6,ب12,أ,ك)

9- تتركز فايدة اللبن في مادة (اللاكتوز باشيلس) وهي ميكروب ميكرسكوبي الحجم يهاجم الكائنات غير المرغوب فيها.. وهي لتطهر الأمعاء وتقضي على ما مقداره 85% من الجراثيم الضاره بها .

10- يعد من الأطعمة سهلة الهضم فهو أسهل من الحليب واللبنه..

11- يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو أنسب طعام للمسنين ..

12-  ذو فائدة علاجية وغذائية ووقائية بإذن الله لأنه يزيد المناعة وقدرة التحمل ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي والدورة الدموية.

13-  يؤخر أعراض الشيخوخة وترطيب البشرة ونضارتها وجمال العينين لمن داوم على أكله .

14-  خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ ..
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15- يساهم في التجديد الدائم والحيوية الثابتة وجمال المظهر وسلامة الأجهزة من الأمراض 
16-  يقوي المعدة ويقطع الإسهال ويخصب البدن ويسكن الحرارة ..
17-  يتلف العصبات القولونية في المعدة والأمعاء .

18-  مفيد في حالات إلتهاب الكبد والكلى وضعفهما وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات ..

19-  يدر البول ويكافح الحصى في المثانة والكلى ويذيب الرمال ...20-  مفيد لحالات تصلب الشرايين والوهن
21-  يهدئ الأعصاب.

 ونصحت نوح بعدم التخلص  من الماء الذي يرافق اللبن (زلال اللبن ) ففيه علاج لترسبات الكلى اللي هو الشرش

 

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