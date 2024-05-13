هزاع: لدينا 230 ألف غرفة فندقية تسع لـ25 مليون سائح

أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن خطوط الطيران مهمة، مشيرا إلى أن "الطيران الشارتر"، له أهمية كبيرة لزيادة أعداد السائحين.

وقال حسام هزاع، خلال لقاء له لبرنامج "يوم سعيد"، عبر فضائية "المحور"، أنه لدينا في مصر ما يقرب من ٢٣٠ ألف غرفة فندقية، مؤكدا أن تلكك الغرف تسع لما يقرب ٢٠ أو ٢٥ مليون سائح،

وتابع عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن اجمالي السياح في مصر وصل لـ 15 مليون سائح في عام 2023، ولكن نسعى لزيادة هذا العدد في العام الجاري، مؤكدا أن هناك مواقع سياحية عالمية أشادت بمصر كأفضل الوجهات السياحية عالميا، مؤكدا أن دول أوروبا الغربية من أكثر الدول اهتمامًا بالسياحة الثقافية وأقرب الدول لمصر من حيث المسافات والمطارات.