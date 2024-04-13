حسام هزاع: مواقع عالمية أشادت بمصر كأفضل وجهة سياحية عالميا

أكد الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، أنه كان هناك تقدم في أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال شهر مارس الماضي وحتى شهر أبريل الحالي.

وقال حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن اشغالات الفنادق كانت بكامل طاقتها بمحافظات البحر الأحمر، مؤكدا أن الإقبال كبير وزيارة الأماكن الأثرية أصبحت أكثر كثافة.

وتابع الخبير السياحي، أن هناك مواقع سياحية عالمية أشادت بمصر كأفضل الوجهات السياحية عالميا، مؤكدا أن دول أوروبا الغربية من أكثر الدول اهتمامًا بالسياحة الثقافية وأقرب الدول لمصر من حيث المسافات والمطارات.

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