عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام هزاع: مواقع عالمية أشادت بمصر كأفضل وجهة سياحية عالميا

الدكتور حسام هزاع
الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي

أكد الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، أنه كان هناك تقدم في أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال شهر مارس الماضي وحتى شهر أبريل الحالي.

 

وقال حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن اشغالات الفنادق كانت بكامل طاقتها بمحافظات البحر الأحمر، مؤكدا أن الإقبال كبير وزيارة الأماكن الأثرية أصبحت أكثر كثافة.

 

وتابع الخبير السياحي، أن هناك مواقع سياحية عالمية أشادت بمصر كأفضل الوجهات السياحية عالميا، مؤكدا أن دول أوروبا الغربية من أكثر الدول اهتمامًا بالسياحة الثقافية وأقرب الدول لمصر من حيث المسافات والمطارات.

السيا

حسام هزاع السائحين الأماكن الأثرية إشغالات الفنادق السياحة الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

أكبر قضية فساد.. إحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير|انفراد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

سرقة المتحف المصري الكبير.. قيادات الآثار يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون

ترشيحاتنا

الطيران الأردني: تأثر رحلاتنا الجوية بسبب التشويش على نظام جي بي إس

مسيرة الفنانة الراحلة .. معلومة مهمة أكدتها شيرين سيف النصر قبل وفاتها

قالوا عنها فلسطينية | اِعرف جنسية الراحلة شيرين سيف النصر

15 مليار دولار حجم سوق السياحة العلاجية عالميا سنويا .. إنفوجراف

الدماطي: سعداء باستضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

2.3 تريليون جنيه إجمالي قروض الحكومة من البنوك خلال أكتوبر 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتساحها الشوارع.. أمريكا بصدد حظر السيارات الكهربائية| ما السبب؟

وفاة شيرين سيف النصر| صور تكشف عن أناقتها وجمالها

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

فيديو

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

التمثيل لا يناسبني .. أسرار في حياة هند صبري | فيديو جراف

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ