حسام هزاع: السياحة حققت إيرادات تجاوزت 14 مليار دولار بعام 2023

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أنه خلال عام 2023، وصلنا إلى أكثر من 14 مليون سائح، وحققنا إيرادات تجاوزت 14 مليار دولار.

وقال حسام هزاع، خلال لقاء له ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أعلى نسبة جاءت إلى مصر من السوق الأوروبي، مؤكدا أن دول أوروبا الغربية من أكثر الدول اهتمامًا بالسياحة الثقافية وأقرب الدول لمصر من حيث المسافات والمطارات.

تواجد أعداد السائحين

وأوضح الخبير السياحي، أن السائح الصيني له أهمية كبيرة، خاصة أنه يكون لديه اهتمام بالسياحة الثقافية.

وتابع: “نتمنى أن يكون هناك زيادة في تواجد أعداد السائحين من الصين”.