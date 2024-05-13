مجد المنزلاوي : تكليفات من القيادة السياسية لدعم الصناعة بفكر القطاع الخاص

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن هناك مستهدفات لتعزيز الصناعة الوطنية بفكر القطاع الخاص وفقا لتكليفات القيادية السياسية لتوفر بيئة جاذبة لبيئة الصناعية و توطين الصناعة المصرية بما ينعكس علي الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أن الصناعة قاطرة التنمية لأي دولة وتقليص الآثار السلبية التداعيات العالمية الراهنة.



جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار ..الصناعة ..التصدير .. المثلث الذهبي" والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين ، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور النائب محمد ابو العينين، وكيل مجلس النواب و المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة و عدد من كبار رجال الأعمال .



أوضح أن مصر تمتلك المزيد من الموارد والمصادر المعززة لانطلاق القطاع الصناعي بما في ذلك البنية التحتية المناسبة و الموارد الطبيعية و الانفتاح علي الأسواق الخارجية والإقليمية، وهو ما يساعد علي تحقيق التنمية الشاملة .



أضاف أن انطلاق المؤتمر يركز علي تعزيز الصناعة الوطنية و ترشيد الواردات وتقليل إهدار العملة الأجنبية موضحا أنه ينبغي علي الجهات المعنية بالخروج بتوصيات واضحة ومحددة لمعاونة صناع القرار لاتخاذ ما يلزم لدعم الصناعة المصرية