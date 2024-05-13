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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التجارة والصناعة تبحث سبل الاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

صدى البلد

بحثت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سبل تفعيل سبل التعاون المشترك والمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية في إطار تفعيل البروتوكول الموقع مؤخراً بين وزارة التجارة والصناعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك لربط الصناعة بالأكاديميا.


وبحث الجانبان خلال الاجتماع إمكانية الاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لإيجاد حلول تطبيقية للتحديات الإدارية والإنتاجية المختلفة للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، وتطوير منتجات تساهم في زيادة تنافسية الشركات الصناعية من خلال تسويق مخرجات مشروعات الطلبة والباحثين على الشركات الصناعية وتقديم خدمات استشارية للشركات الصناعية خاصة في مجالات تحسين العمليات الإنتاجية، تعزيز مفاهيم التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وتمت مناقشة كيفية الاستفادة من خبرات الأكاديمية في ملف تعميق التصنيع المحلي والعمل على زيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية.


وتم التطرق إلى خطوات توفير فرص تدريبية لطلاب الاكاديمية في بعض القطاعات الصناعية، إلى جانب تنمية ورفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصناعي من خلال البرامج العلمية والتعليمية والتدريبية المتوفرة لدي الأكاديمية.

إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البرامج العلمية البروتوكول التجارة والصناعة التصنيع المحلى

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