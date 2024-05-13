شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي وعبدالقادر في مباراة الأهلي والترجي

أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن حالة الإصابات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ملعب رادس.

وأكد شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" على قناة "أون سبورت" أن عمرو السولية بنسبة 100% سيغيب عن مباراة الذهاب أمام الترجي، وأن فرصه في المشاركة في مباراة العودة بالقاهرة ضعيفة للغاية.

وأشار إلى أن أحمد نبيل كوكا جاهز للمباراة دون أي مشكلات، فيما تشير حالة أحمد عبد القادر إلى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية غدًا، لكن مشاركته في مباراة الذهاب قد تكون محدودة بناءً على سياسة المدرب مارسيل كولر.

وأكد شوبير أن محمد الشناوي وأليو ديانج جاهزان للمشاركة دون أي مشكلات، مشيرًا إلى أن ديانج كان جاهزًا منذ فترة، لكن قرار المدرب كولر كان بعدم مشاركته، ومن المتوقع أن يسافر الثنائي مع بعثة الفريق إلى تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة يسعى فيها للحصول على نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة.