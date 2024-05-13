تحذير خطير.. غزة: انهيار المنظومة الصحية في القطاع خلال ساعات

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من انهيار المنظومة الصحية في غزة خلال "ساعات قليلة" لشح الوقود.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة: "ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين".

وقد أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بانقطاع الكهرباء عن المستشفى الأوروبي في خان يونس بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود منذ 7 أيام.

كما أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب من النازحين الفلسطينيين إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقبل قليل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا من رفح، منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضافت الأونروا، في بيان لها صدر عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.

وأكدت "الأونروا"، أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه، وأنه لا أمان بدون وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي، ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

ووسعت تلك القوات من هجماتها البرية والجوية، في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبتها بتهجير الأهالي من مناطق واسعة في جباليا شمال القطاع، وشرق وجنوب مدينة رفح، وتوغلها في جنوب مدينة غزة وشرقي خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.