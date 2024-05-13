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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محترف كمين.. إبراهيم عبد الجواد ينتقد سامسون بعد مستواه أمام نهضة بركان

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي مستوى سامسون أكينولا في مباراة نهضة بركان عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك. 

وكتب ابراهيم عبد الجواد:"مينفعش يعدي من شارع جامعة الدول وأسوأ ناشئ في الزمالك أفضل منه دا محترف كمين".
 

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

 

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التيتجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

الاعلامي إبراهيم عبد الجواد بركان المغربي هضة بركان المغربي جامعة الدول سامسون اكينولا سيف الجزيري شارع جامعة الدول فريق نهضة بركان المغربي كأس الكونفدرالية الإفريقية نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

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