بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

عاد صاحب صورة الفستان المثير للجدل لتصدر التريند مرة أخرى بعد إن كان حديث السوشيال ميديا في عام 2015 عندما نشر صورة الفستان وتساءل عن لونه الحقيقي ما أثار موجة من الجدل.

القبض على صاحب صورة الفستان المثير للجدل

وقف كير جونستون، 38 عامًا، أمام المحكمة العليا في غلاسكو ، إذ أقر بأنه مذنب في هجوم "مرعب" على زوجته، غريس جونستون، وفقًا لصحيفة "ديلي ريكورد".

يذكر أن تلقى جونستون اهتمامًا عالميًا بـ هاشتاج "#TheDress" بعد أن شارك صورة لفستان حماته التي ارتدته بحفل زفافه في عام 2015 عبر الإنترنت، حيث رآه البعض باللونين الذهبي والأبيض، فيما أكد آخرون أنه باللونين الأزرق والأبيض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: