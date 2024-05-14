تنقلات أسهل في عيد الأضحى مع قطارات السكة الحديد الإضافية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال الفترة من 10 وحتى 28 يونيو المقبل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك تيسيرًا على جمهور الركاب.



ووجه محمد عامر رئيس الهيئة السكك الحديدية برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.



كما وجه بتشديد الرقابة علي منافذ بيع التذاكر وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها.



وتضمن قرار القطارات الإضافية، تشغيل موعدين لقطارات "تالجو " بين القاهرة/ الأقصر والعكس، وتشغيل قطارات "VIP " القاهرة/ أسوان والعكس في 4 مواعيد، وكذلك تشغيل 9 رحلات لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس ، بالإضافة إلى تشغيل 12 رحلة مخصصة للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش.