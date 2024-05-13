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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل السكة الحديد: الهيئة ستحقق خسائر في موازنة 2024/2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال أسامة عبد الرحمن مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد، إن الهيئة ستحقق خسائر في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه .

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول أسباب تحقيق خسائر في العام المالي الجديد رغم التسويات التي قامت بها الدولة لصالح الهيئة، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.

وأوضح:  هناك قروض محلية حصلت عليها الهيئة بقيمة 21 مليار جنيه و 8 مليار جنيه مصري قروض أجنبية، لكن في العام الحالي لم نحصل على قروض لكن العام المالي الجديد نستهدف الحصول على قروض بقيمة 16 مليار جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية.

وقال ممثل هيئة السكك الحديدية إن تغير أسعار العملة كان سببا رئيسيا في الخسارة، حيث دفعت الهيئة 3 مليار دولار أقساط وفوائد من إيرادات الهيئة.

وأضاف أن رفاهية القطارات لا تعادل قيمة التذكرة، مشيرًا إلى أن الرحلات تكلف الهيئة 70 ألف جنيه وعوائدها 20 ألف جنيه فقط.

وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معرفة إجمالي القروض لخطة التطوير التي قام بها الفريق كامل الوزير.

خسائر السكة الحديد موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024 2025 النائب فخرى الفقي القطارات

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