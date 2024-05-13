بسعر لن تتخيله.. أفضل موبايل Honor للشباب بتصميم أنيق

يوفر هاتف Honor X7a عددا من الميزات الفائقة حيث يتميز ببطارية جبارة وكاميرا فائقة الدقة إلى جانب تصميم أنيق للشباب وسعر مناسب للغاية.

مواصفات هاتف هونر Honor X7a



وجاء بشاشة من نوع TFT LCD، قياس 6.75 بوصة، وبجودة عرض +FHD، ودقة تبلغ 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5330 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات، ويتوفر الهاتف مع عدد من الألوان منها الأسود والأزرق والفضي.

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Helio G37 من إنتاج شركة ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع، مع نظام التشغيل أندرويد.



سعر هاتف هونر Honor X7a

ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 6 آلاف و 499 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .