مفيش لاعب يصلح للمنتخب.. تصريح صادم من حسام حسن

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تصريحات نارية، قائلا: “احنا واخدين عهد على نفسنا نقلل التصريحات.. بس مفيش لاعب في الدوري يصلح للانضمام للمنتخب”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، اليوم "كل ما أطلبه هو 4 أيام فقط عن الأجندة الدولية، الأندية تطالب بتأجيل المباريات المحلية؛ لأنها في مهمة قومية من وجهة نظرهم، هل مهمة منتخب مصر أيضا قومية أم لا؟، أعتقد أنها قومية؛ لأن اسمه منتخب مصر القومي".

وأعرب حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، عن ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على اللاعبين الجاهزين.

ويستعد منتخب مصر في الفترة القادمة لمواجهتين هامتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.