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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استنزاف يومي وخوف.. حسن نصرالله يوجه رسائل للداخل الإسرائيلي بشأن حرب غزة

حسن نصرالله
حسن نصرالله

القي الأمين العام لـ حزب الله في لبنان حسن نصرالله، اليوم الاثنين، كلمة في الذكرى السنوية الثامنة لمصرع مصطفى بدرالدين "السيد ذو الفقار".

وقال نصرالله في كلمته، إن صمود الفلسطينيين أجبر العالم على الحديث عن دولة فلسطينية، وأجبر الولايات المتحدة المنافقة أن تتحدث عن دولة فلسطينية.

وأضاف أن صورة إسرائيل في العالم هي أنها قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القوانين الدولية وعلى القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أنه في الشهر الثامن للحرب على غزة هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب، لافتا إلى أنه من أهم النتائج أن هذا الكيان يسلم بأنه لم يحقق النصر و70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان.

وأكد نصرالله أن استطلاعات الرأي في إسرائيل عن الثقة بالدولة الإسرائيلية كدولة، وبالجيش الاسرائيلي تظهر أن  30% بالحد الأدنى يقولون إن هذه الدولة لا يمكن العيش فيها.

وقال حسن نصرالله، إن الانجاز الحقيقي في الحرب هو ان إسرائيل عاجزة عن حماية سفنها من الصواريخ القادمة من آلاف الكيلومترات، كما أنها عاجزة عن استعادة صورة الردع أمام الفلسطينيين واليمنيين واللبنانيين والسوريين.

وشدد على أن الحرب اليوم على غزة هي أكبر معركة يخوضها الشعب الفلسطيني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي سيخرج مأزوماً من الحرب، مشيرا إلى أن كبار الجنرالات يقولون إن نتنياهو من خلال إصراره على الحرب يجرّنا إلى الهاوية.

وتابع: "الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن استنزاف يومي في غزة وفي جبهات الإسناد وفي الاقتصاد، كما أن الإسرائيلي يتخوف من الخروج من غزة لكون ذلك يعني هزيمته وهذا يعد كارثة له".

وأضاف الأمين العام لحزب الله، أن الشعب الإسرائيلي تأكد أن القيادة الإسرائيلية ليس لديها تصور عن اليوم التالي للحرب، والمواطن الإسرائيلي أمام طريق مسدود وهو يبحث عن صورة نصر.

وشدد نصرالله على أنه حتى إذا اجتاحت إسرائيل رفح فهذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلى عن المقاومة.

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