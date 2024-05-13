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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف سبب اختيار ضحيته: صيدة سهلة ولوحده

جواهرجي بولاق ابو
جواهرجي بولاق ابو العلا

حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات قضية جواهرجي بولاق ابو العلا، والتي تضمنت اعترافات المتهم محمد حسن السيد المتهم بإنهاء حياة المجني عليه حسني عدلي الخناجري صاحب محل حسن الخناجري للمصوغات في بولاق ابو العلا.

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اعترافات مثيرة لـ المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا

وقرر المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة خلال تحقيقات مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا، أنا كنت مقتدر ماديا لكن الظروف عملت معايا مشكلة وحصلي تدهور مادي، وكل ممتلكاتي بعتها، وصرفت فلوسي على تربية عيالي، وأنا في الأساس مش بشرب غير حشيش بس كل أسبوع، لكن زمان كنت بشرب مشروبات كحولية.

وتابع المتهم بارتكاب جريمة جواهرجي بولاق ابو العلا، يوم 24 فبراير فكرت أنزل شارع درب نصر في بولاق وأبص على محلات الذهب وأهم حاجة كانت عندي إني أختار محل في فرد واحد بس وكنت حاطط في دماغى أن لما أجي انزل أنفذ أخد معايا سكينة عشان تسهل عليا الموضوع ولو حد قاومني أضربه بيها لأن الشارع زحمة.

واستكمل قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا، وأنا في درب نصر لقيت 3 محلات في الشارع لكن لفت نظري أن المحل بتاع الراجل اللي قتلته بيقعد فيه لوحده واخترت المحل ده وراقبته، وفضلت ماشي في الشارع يمين وشمال كأني بتمشى ببص على المحلات بس فضلت مركز مع المحل والموضوع خد معايا ربع ساعة.

وأضاف المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا، خدت بالي أن هو راجل كبير في السن و بيقعد لوحده قولت أكيد هيبقى صيدة سهلة ومش هياخد في ايدي حاجة وكمان عشان أنا مش عايز حد يعافر معايا وحددته بالشبه وشوفت كاميرات بره بس مدخلتش المحل، ورجعت البيت وقولت خلاص هو ده المحل اللي هنفذ فيه.

وقال المتهم في اعترافاته، روحت يوم الواقعة ووصلت عند المحل بس تفاجئت أنه قافل وجه في بالي أنه قافل عشان يوم الأحد، ومشيت لما لقيت نص الشارع قافل، ويوم 26 فبراير 2024 روحت المحل الساعة 1.30 والمحل كان فاتح والراجل قاعد جوا ودخلت ونفذت وبدأت أنفذ المخطط وقلت له هرجع بالليل ورجعت نفذت الجريمة.

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