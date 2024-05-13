أخيرًا.. شاومي تعلن موعد إطلاق سلسلة Poco F6 العملاقة |مواصفات

أكدت شركة شاومي الصينية موعد إطلاق سلسلة هواتفها المميزة للفئة المتوسطة Poco F6 في 23 مايو المقبل، حيث من المقرر أن تضم السلسلة هاتفي Poco F6 للنسخة القياسية، وPoco F6 Pro للنسخة المميزة.

ويحصل هاتف شاومي Poco F6 Pro على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED مع دقة 1440×3200 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف شاومي Poco F6 Pro كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX882، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV20B.

ويحتوي هاتف شاومي Poco F6 Pro على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

ويعمل هاتف شاومي Poco F6 Pro على معالج من نوع Snapdragon 8s Gen 3 مع نظام التشغيل Android 14، وذاكرة وصول عشوائية رام تبلغ سعتها 16 جيجابايت.