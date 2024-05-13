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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: فزع بإسرائيل بعد قرار مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا

طارق فهمي
طارق فهمي

كشف طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن دلالات اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

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وقال طارق فهمي، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "مصر صبرت طويلا في التعامل مع إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية".

وأضاف "مصر لن تقبل بوجود إسرائيل في محور صلاح الدين ولن تقبل مصر بأنصاف حلول وفرض سياسة الأمر الواقع في غزة".

وتابع طارق فهمي "مصر سجلت موقفها برفض أي وجود إسرائيلي تصعيدي في رفح الفلسطينية".

وأكمل "هناك حالة فزع وقلق في الميديا الإسرائيلية بعد قرار مصر بالدخول في دعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية".

واختتم "مصر هي الطرف الرئيسي الذي يتحرك في القضية الفلسطينية ومصر تقف ضد مخططات تهجير الفلسطينيين ".

مصر غزة إسرائيل العدل الدولية اخبار التوك شو

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