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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

9 مليارات دولار.. قناة السويس تفتح أبواب الخير لمصر بأعلى إيرادات

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تبنت مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية، خطة طموحة لزيادة التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولجعل منطقة قناة السويس، أهم منطقة اقتصادية في أفريقيا والعالم، وعملت مصر جاهدة على تحقيق ذلك وإبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى.

وقال الفريق أسامة رببع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة المالي 2024/2025 567.83 مليار جنيه، والإيرادات 419.4 مليار جنيه، والتكليف والمصروفات 204.9 مليار جنيه وصافي الربح 214.5 مليار جنيه، والإيرادات الرأسمالية 147.628 مليار جنيه، فيما تبلغ توقعات الإيرادات بالدولار الإمريكي نحو 9 مليارات دولار.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر حولت 3395 سفينة طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح كان مستهدف مرورها من القناة، مشيرًا إلى أن هذا الطريق البديل به قرصنة وتزيد الرحلة فيه لأكثر من 10 أيام تصل في بعض الرحلات 14 يوما، مضيفا؛: لا يوجد طريق مثالي بديل للقناة وهذا ما أثبته العالم كله".

وفيما يخص جهود الهيئة لمواجهة الأزمة الحالية، قال: "عملنا على تقديم بعض الخدمات مثل خدمة إصلاح وصيانة السفن وخدمة تغيير الأطقم البحيرة خدمة التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحرى".

واستكمل: "إيرادات الهيئة يتم تحويلها بالدولار إلى البنك المركزي والذي يقوم بتحويلها إلى الجنيه المصري، وتحصل وزارة المالية على 60 % من الإيرادات فيما تحصل الهيئة على 40%".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

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قرار جمهوري بتعيين نواب جدد لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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سفير بلجيكا في مصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بكثير من الاستثمارات الجادة

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أكد أهمية قناة السويس لمصر والعالم، مشيرًا إلى أنها تمثل مجرى ملاحي هام لحركة السفن وتسهيل التجارة العالمية. وأشاد بإنجاز قناة السويس الجديدة التي تقلل من زمن العبور للسفن وتزيد من كفاءة الحركة، مما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة.

وأوضح أن قناة السويس، سواء الجديدة أو القديمة، تعتبران ممرين حيويين لتجارة العالم، وتلعبان دورًا كبيرًا في تسهيل حركة التجارة العالمية.

وأكد على استمرار الجهود المبذولة لتطوير وتحسين مجرى قناة السويس، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، لضمان استمرار توفير العملة الصعبة ودعم التجارة العالمية.

وأشار إلى أن تحسين مجرى قناة السويس قد حل مشكلة التأخير في مرور السفن، وبالتالي تقليل الانتظار وتوفير الوقت، مما يعزز من أهمية القناة لدول العالم.

أسباب ارتفاع إيرادات قناة السويس

جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أجرى دراسة كشفت عن أسباب الارتفاع الملحوظ في إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي 2022/2023، حيث ارتفعت بنسبة 34.7% مقارنة بالعام السابق، ووصلت إلى 9.4 مليارات دولار. كما شهدت حركة الملاحة زيادة بنسبة 55.1%، حيث بلغ عدد السفن العابرة 25.9 ألف سفينة، وهو الأعلى في تاريخ القناة.

وأوضحت الدراسة عدة أسباب لهذا الارتفاع، منها:

1. ارتفاع أسعار النفط: زاد ارتفاع أسعار النفط من ميزة قناة السويس التنافسية، حيث أصبحت الخيار الأمثل للسفن بسبب تقليل التكاليف والوقت في المسارات البديلة.

2. تطوير هيئة قناة السويس: شملت التحسينات توسيع المجرى الملاحي، وإنشاء جراجات لإصلاح السفن دون التأثير على حركة الملاحة، بالإضافة إلى زيادة عمق القناة وتوسعة القطاعات.

3. قناة السويس الخضراء: دعم قناة السويس لمفاهيم الانتقال الأخضر للقطاع البحري، وتطبيق إجراءات بيئية للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.

4. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات ضخمة في بنية التحتية والمنشآت الصناعية والخدمية، مما ساهم في توفير فرص عمل وزيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

هذه العوامل جمعًا ساهمت في زيادة الإيرادات وتعزيز دور قناة السويس كممر بحري رئيسي ومصدر للدخل الوطني والفرص الاقتصادية في مصر.

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