ناقد رياضي: زيزو يتفوق على شيكابالا في عدد الأهداف الإفريقية مع الزمالك

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على أرقام أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة السابقة.

وكتب خالد طلعت، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “زيزو يتفوق على شيكابالا في عدد الأهداف الأفريقية مع الزمالك.. زيزو ساهم في 25 هدفا إفريقيا مع الزمالك (سجل 11 وصنع 14) في 6 مواسم فقط”.

وأضاف: "شيكابالا ساهم في 24 هدفا إفريقيا فقط مع الزمالك (سجل 10 وصنع 14) في 20 موسما".

أرقام شيكابالا مع الزمالك وموديست في الأهلي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي أرقام شيكابالا مع الزمالك وموديست مع الأهلي .

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" دي مقارنة بالأرقام بين أنتوني موديست وبين شيكابالا في الموسم الحالي ، موديست أرقامه أفضل من شيكا.

وأضاف: "الغريب بقى إن جمهور الأهلي شايفين موديست لاعب فاشل ولازم يمشي وهما أول ناس بينتقدوه.. أما جمهور الزمالك فشايفين شيكا نجم ولاعب كبير وأسطورة ولازم يلعب ولازم يجدد عقده وأي حد ينتقده؛ بيشتموه".