تفاصيل حفل آمال ماهر في الكويت وموعده

تحيي الفنانة آمال ماهر حفلا غنائيا في دولة الكويت الشهر المقبل، وذلك بعد تألقها في حفلها الأخير الذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

حفل آمال ماهر



أعلنت آمال ماهر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن إحيائها حفلا غنائيا في دولة الكويت، إذ كتبت: ‎متشوقة للقاء جمهور الكويت العزيز على المسرح الوطني، انتظرونا يوم 12 يونيو، في ليلة الفن والطرب والإحساس، بقيادة المايسترو تامر فيضي.



أحيت الفنانة آمال ماهر، حفل غنائي كبير يوم 3 مايو الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، امتد حتى قرابة الفجر، بحضور جماهيري كبير.

وحضر حفل آمال ماهر، الفنانة عبير نعمة والفنانة مي كساب، في الصفوف الأولى، وظهرا متفاعلين في فقرات الحفل كاملة، لاسيما مع أغنية ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم، التي تألقت آمال بها.

وتفاعلت كلا من عبير نعمة ومي كساب، مع أغنية ألف ليلة وليلة التي تألقت بها آمال ماهر، بالتصفيق الحار، وكذلك باقي جمهور الحفل.