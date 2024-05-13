الأزمة السودانية.. هل تنجح ميليشيات الدعم السريع في السيطرة على الفاشر؟|تقرير

تحاصر ميليشيات الدعم السريع مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور،منذ أشهر، وتحاصر مليون شخص في آخر مركز سكاني كبير في منطقة دارفور الشاسعة في السودان والتي لا تخضع لسيطرة القوات شبه العسكرية.

وفي الأشهر الأولى من الحصار، كانت المدينة محمية بسلام هش، ولكن منذ أبريل تصاعدت أعمال العنف على مشارفها بعد أن تعهدت أقوى مجموعتين مسلحتين - والتي ساعدت في الحفاظ على السلام - بالقتال إلى جانب الجيش، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

ويحتدم القتال بشكل خاص بالقرب من أبو شوك، حيث تهاجم الجماعات المتحالفة مع الجيش السوداني عناصر ميليشيا الدعم السريع المتمركزين في الشمال وسقطت قذائف داخل المخيم، مما أدى إلى مقتل العشرات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الوفيات والإصابات كنتيجة مباشرة للعنف ليست التحدي الوحيد الذي يواجه هارون آدم هارون، الطبيب الوحيد الذي يعمل في أبو شوك، وقد لقي مئات الأشخاص حتفهم في الأشهر الأخيرة بسبب سوء التغذية الحاد، وتعرضت النساء للإجهاض، ويتم تسجيل العشرات من حالات الإصابة بالملاريا كل يوم كما أنه منزعج من مرض تنفسي غريب اجتاح المخيم، ويشتبه في أنه مرتبط بالتلوث الناتج عن القصف.

وأضاف هارون لـ"الجارديان": "أنا حزين للغاية لأن الناس يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها ولا نستطيع أن نفعل أي شيء لهم"، وتابع "هناك نقص حاد في الأدوية والتمويل، لقد فقد الناس هنا كل مصادر الدخل والعالم لا يساعدهم”.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل من العام الماضي، بين الجيش بقيادة قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، وميليشيات الدعم السريع، بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".

ويقول الخبراء إن البلاد معرضة لخطر التفكك ووفقا للأمم المتحدة، فإن السودان "يشهد أزمة إنسانية ذات أبعاد أسطورية"، مع تهديد المجاعة وتشريد أكثر من 8.7 مليون شخص - أكثر من أي مكان آخر في العالم.

وتعتبر الفاشر مركزاً إنسانياً لدارفور وتستضيف عدداً كبيراً من النازحين داخلياً، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين بسبب العنف العرقي في دارفور على مدى السنوات العشرين الماضية. هناك مخاوف جدية بشأن التأثير على المدنيين إذا قررت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شن غزو واسع النطاق، ليس فقط بشأن القتال نفسه، ولكن أيضًا بشأن احتمال وقوع فظائع إذا سيطرت قوات الدعم السريع.

وتستهدف قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها أعضاء من جماعة المساليت العرقية في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك مدينة الجنينة، حيث تعتقد الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 15 ألف شخص قتلوا العام الماضي في مجزرتين.

وفي الأسبوع الماضي، حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، من "مذبحة واسعة النطاق... كارثة فوق كارثة" إذا انتقل الدعم السريع إلى الفاشر.

وتمثل الجماعات المتحالفة مع الجيش السوداني الوجود الرئيسي في وسط المدينة، وتحرس نقاط تفتيش لا تعد ولا تحصى وقد قاموا مؤخرًا بحفر خندق حول المدينة في محاولة لمنع أو على الأقل تأخير توغل قوات الدعم السريع وقام الجيش مؤخراً بإرسال جسر جوي للمجموعات لعدم إمكانية إرسال المساعدة عن طريق البر.

وقد ناشدت جماعات الإغاثة الدولية والحكومات الغربية الدعم السريع عدم مهاجمة الفاشر، ويبدو الآن على الأقل أن هذه النداءات قد تم الاستجابة لها، على الرغم من أن قوات الدعم السريع لم تقل أي شيء علنًا حول هذه المسألة.

ومع ذلك، فمن الممكن أن يأتي الهجوم من قبيلة المحاميد المتحالفة مع الدعم السريع، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال دارفور، في حالة تراجع قيادة قوات الدعم السريع للقبيلة.

وفي منتصف أبريل، استولت قوات الدعم السريع على مدينة مليط، وسيطرت معها على آخر طريق إلى الفاشر لم يكن في أيدي الجيش السوداني وكانت العواقب مدمرة: فالمساعدات القليلة التي كانت تتدفق إلى المدينة جاءت على طول الطريق لأن الجيش يرفض السماح للمساعدات بالسفر على طول الطرق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وتوقفت عمليات تسليم المساعدات، وانسحبت الأمم المتحدة من المدينة، وخفضت المنظمات الإنسانية الأخرى عدد موظفيها، وابتعد التجار، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والسلع الأخرى.

وخلافاً لما حدث في أبو شوك، حيث يعمل هارون دون مساعدة من منظمات الإغاثة الدولية، فقد حافظت منظمة أطباء بلا حدود على وجودها في مخيم زمزم جنوب الفاشر، حيث قامت بمعالجة المرضى المصابين وتقديم المساعدة الطبية للأطفال والنساء الحوامل الذين يعانون من سوء التغذية. .

وفي الأول من مايو، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الفحص الشامل الذي أجري في مارس وأبريل لأكثر من 63,000 طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات أكد وجود "أزمة سوء تغذية كارثية تهدد الحياة" في المخيم.

وقال جادو محمدو، مدير منظمة أطباء بلا حدود في شمال دارفور، إن طفلاً يموت كل 24 ساعة في المخيم وبلغت نسبة سوء التغذية الحاد 7.4%، وهي نسبة "مرتفعة للغاية"، كما وصفها، وسوء التغذية العام 23.7% ("مرتفع جدًا جدًا")، وسوء التغذية المعتدل 70%.

وأضاف: "أن توفير المساعدات الإنسانية والغذاء يمثل مشكلة كبيرة، وبعض الناس غير قادرين على الزراعة، وأولئك الذين يتمكنون من القيام بالزراعة لا يستطيعون الخروج من المنزل والحصول على طعامهم بسبب انعدام الأمن".

وأوضح كلي نيكوليه، رئيس الاستجابة الطارئة لمنظمة أطباء بلا حدود في السودان، في بيان: "الوضع حرج، ومستوى المعاناة هائل ومع تصاعد القتال، نشعر بقلق بالغ من أن ذلك سيجعل وصول الدعم الدولي الذي تشتد الحاجة إليه والذي طالبنا به أكثر صعوبة".

وبدا متحدث باسم الجماعات المتحالفة مع الجيش السوداني في الفاشر واثقا من أن قوات الدعم السريع لن تشن هجوما واسع النطاق مؤكدا "أنهم يعرفوننا، وهم يعرفون طريقتنا في القتال وعلى عكس الجيش، فإننا نستخدم نفس التكتيكات التي تستخدمها قوات الدعم السريع”.

وكان ربيع علي دينار، سلطان قبيلة الفور المحلية، واثقاً أيضاً من أن المدينة لن تسقط في أيدي قوات الدعم السريع وقال دينار إن الجيش قام مؤخراً بتجنيد آلاف الرجال، بما في ذلك من مجتمعه وآخرين لديهم مظالم تاريخية ضد الجنجويد وأضاف: "سيكون من الصعب عليهم الفوز بالفاشر".

وتصاعدت، الجمعة، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقالت مصادر طبية في المدينة إن 160 شخصا نقلوا إلى مستشفى في الجنوب مصابين بجروح، بينهم 19 طفلا و31 امرأة. وكان اثنان وثلاثون شخصا في حالة حرجة.

وقال توبي هاروارد، نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، إن المدينة موطن لمجتمعات عربية وإفريقية، فإن أي معركة شاملة من أجل السيطرة عليها من شأنها أن تتسبب في إراقة دماء مدنية على نطاق واسع وتؤدي إلى هجمات انتقامية في جميع أنحاء دارفور وخارجها مضيفا: "يجب بذل كل ما في وسعنا لمنع تكرار التاريخ في دارفور".

علاوة على القتال المباشر، يقوم مقاتلو قوات الدعم السريع باصطياد الجنود باستخدام نيران القناصة من مواقعهم على أطراف المدينة.

وقال سائق سيارة أجرة طلب عدم الكشف عن اسمه: "هناك الكثير من جنود الجيش هنا لكن المشكلة هي أنهم يقتلون كل يوم على نقاط التفتيش على أيدي القناصة، ويمكن لمقاتل واحد من قوات الدعم السريع أن يقتل 10 جنود في المرة الواحدة."