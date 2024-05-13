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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"شعبة الأدوية" تطرح حلولا لنقص العقاقير بالصيدليات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الدواء من ضمن ٣ سلع مسعرة إجباريا وهناك طلبات بتحريك أسعار ١٠٠٠ نوع دواء وهي تحت الدراسة وهناك ١٦ ألف نوع دواء لم تطلب تحريك لسعر الدواء.

وأوضح عوف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن كل الأدوية لها بدائل أكثر من ١٦ نوع بديل بنفس الجودة وأن الطبيب والصيدلي يكتب الدواء بالاسم العلمي وليس اسم الدواء وهو مايفعل الأزمة.


وأشار الي أن سبب الأزمة هو تدابير العملة الأجنبية وهو ماسبب خسائر للمصانع الكبيرة للأدوية فلابد من هيئة الدواء من تحريك سعر الدواء.

https://youtu.be/ivf4bxej270?si=J-7SwqZiICJHnHYT

الاتحاد العام للغرف التجارية الإعلامية إنجي أنور الدكتور على عوف برنامج مصر جديدة رئيس شعبة الأدوية شعبة الأدوية

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