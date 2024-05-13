أسامة كمال: مصر تتحرك في اتجاه واضح.. وإسرائيل «مقهورة»

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن مصر واضحة وتتحرك في اتجاهها الواضح، وتشعر بالضيق، وأعلنت ذلك، متابعًا: “ إسرائيل مقهورة أن مصر أبلغت الوسطاء أنها ترفض التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية”.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن مصر التزمت أقصى درجات ضبط النفس مع ما يحدث في فلسطين، كما أنها تصبر على التعنت الذي يحدث من عدد من الأطراف؛ لأنها مفاوض قوي.

وشدد على أن مصر تحاول إنقاذ حياة المدنيين بوقف إطلاق النار، وتنفذه من خلال محاولات دخول المساعدات، ولكن إسرائيل وقفت على معبر رفح لمنع المساعدات وتحرك المدنيين من رفح الفلسطيني إلى أماكن أخرى داخل القطاع.

وأضاف أن: "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يفر من منطقة لأخرى، ولكن ليس هناك أي مكان آمن في غزة.. القصف الجوي والمدفعي على رفح الفلسطينية مستمر وفي الشمال أيضًا.. الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعطي للحرب في غزة أهمية كبيرة".