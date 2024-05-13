متخصص في الشئون الإسرائيلية: بشاعة الحرب في غزة غيرت مواقف المؤيدين للاحتلال

قال عصمت منصور المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أن الحرب على غزة رغم النزوح والقتل والدمار الذي أصاب شعب غزة إلا أنها انقلبت على إسرائيل فقد فقدت إسرائيل الرأي العام العالمي، وموقف مصر، والدعم الغربي، والجيل القادم من الشباب الغربي.

وأوضح منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن أي منصب سياسي وعسكري في اسرائيل كان موجود في السابع من أكتوبر يجب أن يستقيل من منصبه بعد الفشل الذي لحق بهم بعد ٧ شهور من الحرب، وداخليا نجد القتلى وعائلاتهم ساخطين من أداء القيادة السياسية والعسكرية في اسرائيل.

وأشار الي أن إسرائيل استفزت مصر وتجاهلت التنسيق مع مصر وأغلقت منفذ الحياة لغزة

https://youtu.be/hT1CiymtVzI?si=TcBKgwlfYCxxuDxl