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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة قاسية.. كتائب القسام تدك دبابات الاحتلال بقذائف الياسين 105

عمليات المقاومة
عمليات المقاومة

أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من تكبيد العدو خسائر كبيرة اليوم ذاكرة ان "مجاهدونا تمكنوا من إسقاط قذيفة الياسين 105 عبر مسيرة على دبابة ميركافا شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا مساء الإثنين، 4 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

في التفاصيل،  أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة  (حماس) وسرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد ، قنص (3) جنود صهاينة واستهداف وتدمير (14) دبابة، وأربع ناقلات جند، وثلاث جرافات عسكرية بالإضافة إلى ثلاث آليات عسكرية في مناطق توغّل قوات الاحتلال في مدينتي رفح وجباليا، وذلك حتى الساعة العاشرة من مساء الاثنين.

كما خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدوّ المتوغّلة في محوري شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وشرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ودكّوا تحشدات العدوّ في عدة مناطق.

فيما تمكّنت سرايا القدس من قنص جنديين صهيونيين واستهداف دبابة وناقلة جند وثلاث آليات عسكرية صهيونية أخرى، ودكّ تحشّدات العدوّ في عدة مناطق. 

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