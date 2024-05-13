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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا نعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تعتبر قتل الفلسطينيين في غزة على يد إسرائيل خلال الحرب مع حماس إبادة جماعية.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال سوليفان إن الولايات المتحدة تريد رؤية حماس مهزومة، وأن الفلسطينيين العالقين في منتصف الحرب كانوا في "الجحيم"، وأن أي عملية عسكرية كبيرة تقوم بها إسرائيل في رفح ستكون خطأً، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف "لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. يقول سوليفان: "لقد كنا رافضين بشدة لهذا الاقتراح".

ومكررًا تعليقًا أدلى به بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال سوليفان إنه من الممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة الآن إذا أطلقت حماس سراح الرهائن.

وأشار سوليفان إلى أن واشنطن تعمل بشكل عاجل من أجل وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن، لكنها لا تستطيع التنبؤ متى أو ما إذا كان سيتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وأكد مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بأنواع معينة من الأسلحة الهجومية إذا شن الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح بجنوب قطاع غزة.

 

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