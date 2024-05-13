مسؤول إسرائيلي يحذر من انزلاق تل أبيب في حرب استنزاف طويلة

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن رئيس معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب تحذيره أن إسرائيل تخاطر بالانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة.

وذكر رئيس المعهد لسي إن إن الإخبارية، أن الحرب الطويلة تخاطر بإبقاء غزة تحت سيطرة حماس أو فراغ للسلطة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي انه ما زلنا نري أن القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح خطأ.

وأكد سوليفان أن إسرائيل أشارت إلى أن عملياتها الحالية محدودة وليست عمليات عسكرية شاملة.

ولفت إلى أن إسرائيل يجب أن يكون لديها استراتيجية واضحة وأن تولي مزيدا من الاهتمام لما بعد الحرب.