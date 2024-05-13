200 مليار دولار مستحضرات مزورة .. الصيادلة: غش الدواء ظاهرة عالمية

قال الدكتور محفوظ رمزى رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، إن هيئة الدواء أصدرت تحذيرات جديدة بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية بين مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.

ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أول التحذيرات يحمل رقم 27 لسنة 2024، وطالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر "Paramol ped supp" للتشغيلة رقم: 604042 و607032، من إنتاج شركة مصر.



واكمل رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، ان الهيئة أوضحت أن سبب التحذير يعود لكون المستحضر صادرا له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء.



وواصل ان غش الدواء ظاهرة عالمية، موضحا أن قيمة تجارة المستحضرات الصيدلانية المزورة تبلغ نحو 200 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم.

أكد على اهمية التتبع الدوائي، وهذا الامر يحتاج تكلفة وان الاوان لاخذ خطوات فعالة به للقضاء على ظاهرة غش الدواء.

ونوه أن تكلفة الدواء ارتفعت بعد زيادة اسعار الدولار، منوها أن تسعير الدولار في مصر كان يمر بمراحل عشوائية خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن تحريك اسعار الدواء أمر متعدد الجوانب بها بعض الآثار السلبية، وايضا الايجابية، بما يحقق الاستمرار في الانتاج.

