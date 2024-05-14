مصر تصدر بطاطس بـ 89.2 مليون دولار.. فبراير 2024

صدرت مصر بطاطس بقيمة ٨٩.٢ مليون دولار فبراير 2024 مقابل ٧٧.٤ مليون دولار فبراير 2024 بنسبه ارتفاع قدرها 15%، وفقا لبيانات احصائيه حصل صدى البلد على نسخه منها.

ووفقا للبيانات الاحصائية، صدرت مصر فواكه طازجة قيمة 263.8 مليون دولار فبراير 2024، مقابل ٢٢١.١ مليون دولار بنسبه زيادة قدرها قدرها 19 %.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبة 19.2 % ، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 ٪، منتجات بترول بنسبه25.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%).

فيما، انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 4.7 ٪ حيـث بلغـت 3.36مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2024 مقابــل 3.52 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:



(اسمده بنسبة 46.0٪، بترول خام بنسبــة 2.1 % ، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 83.2٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبه 18.7٪ ).