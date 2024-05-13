مش بزور قبر أمي.. فريدة سيف النصر تبكي على الهواء

حلت الفنانة فريدة سيف النصر، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

وقالت فريدة سيف النصر، :" لا أزور المقابر ومقدرش أروح مقبرة والدتي بعد وفاتها ".

وأضافت فريدة سيف النصر:" أنا خايفة من الموت ومش مستعدة للموت دلوقتي وإحنا بشر ".

وتابعت فريدة سيف النصر:" مش بروح قبر والدتي خالص عشان ممكن أعمل أي رد فعل مفاجئ".

ودخلت فريدة سيف النصر في نوبة بكاء قائلة:" يوم وفاة والدتي كنت بصور فيلم موسى وجالي خبر إن أمي روحها بتطلع، وأمي دي بنتي وحاولت أعوضها عن اللي شافته في حياتها".