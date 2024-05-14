برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزا ضد ريال سوسيداد، بنتيجة 2-0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" فى ختام منافسات الجولة الـ 35 من منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

اكتفى برشلونة بهدف فى كل شوط ليخطف نقاط المباراة الثلاث حيث تقدم فى الشوط الأول عبر لامين يامال فى الدقيقة 40، وأضاف رافينيا الثانى من ركلة جزاء فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى.

ونجح فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، فى مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام جيرونا بنتيجة 2-4 في الجولة الـ 34 من مسابقة الليجا.

واستعاد فريق برشلونة المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة، وتراجع جيرونا للمركز الثالث برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد فى المركز السادس برصيد 54 نقطة، وسحم ريال مدريد لقب الدورى قبل 4 جولات على ختام المسابقة.

ويسعى برشلونة لإنقاذ موسمه بالاستمرار فى المركز الثانى لضمان المشاركة فى كأس السوبر المحلى بالموسم الجديد، والذى يضم 4 أندية، بعدما أنهى الموسم دون تحقيق أى لقب فى واحد من أسوأ مواسم النادى عبر تاريخه.

تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- مارتينيز- كوندي- كوبارسي.

خط الوسط: أندرياس كريستنسن- بيدري- إليكاي جوندوجان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا دياز- لامين يامال.