عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

حقق برشلونة فوزا ضد ريال سوسيداد، بنتيجة 2-0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" فى ختام منافسات الجولة الـ 35 من منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

اكتفى برشلونة بهدف فى كل شوط ليخطف نقاط المباراة الثلاث حيث تقدم فى الشوط الأول عبر لامين يامال فى الدقيقة 40، وأضاف رافينيا الثانى من ركلة جزاء فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى.

ونجح فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، فى مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام جيرونا بنتيجة 2-4 في الجولة الـ 34 من مسابقة الليجا.

واستعاد فريق برشلونة المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة، وتراجع جيرونا للمركز الثالث برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد فى المركز السادس برصيد 54 نقطة، وسحم ريال مدريد لقب الدورى قبل 4 جولات على ختام المسابقة.

ويسعى برشلونة لإنقاذ موسمه بالاستمرار فى المركز الثانى لضمان المشاركة فى كأس السوبر المحلى بالموسم الجديد، والذى يضم 4 أندية، بعدما أنهى الموسم دون تحقيق أى لقب فى واحد من أسوأ مواسم النادى عبر تاريخه.

تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- مارتينيز- كوندي- كوبارسي.

خط الوسط: أندرياس كريستنسن- بيدري- إليكاي جوندوجان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا دياز- لامين يامال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

جاءت من القلب.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن

تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

السد يتأهل لنصف نهائي كأس قطر على حساب الوكرة

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة أستون فيلا

مهاجم منتخب فرنسا يوقع عقود انتقاله لفريق لوس أنجلوس الأمريكي

ختام ناجح لبطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

حسام حسن يصدم الجماهير بسبب لاعب منتخب مصر المحترف

ترشيحاتنا

7 أشياء قبل النوم حرص عليها رسول الله ويغفلها كثيرون.. فهل تعرفها؟

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

ماذا قال حسين لبيب للاعبي الزمالك عقب مباراة نهضة بركان؟.. حتحوت يوضح

مباراة الأهداف الملغية| التعادل 3-3 يحسم مواجهة ليفربول وأستون فيلا

جاءت من القلب.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-