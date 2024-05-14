وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يوهم الداخل الإسرائيلي بالانتصار.. والتصعيد خياره الوحيد

قال وزير الخارجية الأسبق، محمد كامل عمرو، إن مصر تحاول الوصول إلى اتفاق منذ من أجل كسب ثقة كافة الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار كامل خلال لقاءه ببرنامج قي المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن مصر هي اللاعب الأهم بالنسبة لأمريكا في المنطقة خارج الأطراف المباشرة للأزمة.

وتابع أن إسرائيل باسلحتها المدمرة، تواجه شعب أعزل، ويوجد دول حوار تتأثر بهذه الحرب، منوها أن تصعيد إسرائيل المستمر وضع امريكا في مأزق كبير بسب رعونة حليفهم وعدم سيطرتهم عليه.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تستغني امريكا عن إسرائيل ، لافتا إلى أن نتنياهو ليس لديه خيار آخر غير التصعيد ووقف التصعيد يضره لذلك هو يوهم الداخل الإسرائيلي بالانتصار وهذا لم يحدث .