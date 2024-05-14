سلوى محمد علي: الشعب المصري لا يكره إلا من يستحق الكره

قالت الفنانة سلوى محمد علي إنها بدأت معظم أعمالها مع الأطفال في عالم سمسم ، معقبة:" كبروا معي وجنيت منهم الحب بعد الكبر.

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وتابعت خلال لقائها ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن الشعب المصري لا يشعر بالكراهية بسهولة، وعندما نكره احد يكون فعلا مستحق لهذا الكره، فنحن اكثر شعب استوعب أشخاص حتى الغزاة والأعداء، وأحبونا وانبهروا بشعبنا.

وأكملت سلوى محمد علي، أن الكيان الصهيوني استمر في ارتكاب أفعال دنيئة بحق الشعب الفلسطيني، بالحرب الاخيرة.

واكدت أن مصر مسؤوليتها تاريخية لدعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ، معقبة:" عدونا الأول والأخير هو إسرائيل".