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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف عن مفتاح فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن يوسف أوباما، نجم الأبيض هو مفتاح فوز الفريق بكأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.


وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك كانت لديه (العدلة) الصح لتشكيل فريقه في مباراة نهضة بركان، وهي أن اللاعبين يتواجدون في مراكزهم".


وأضاف: "مفتاح فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية هو يوسف أوباما، حتى وإن كان بعيدًا عن الملاعب، ولكن يجب أن يلعب في مركز صانع الألعاب في مباراة الإياب، وأن يكون سامسون بديلًا في الشوط الثاني".


وتابع: "أزمة الزمالك في مباراة الذهاب هي أن لاعبي الفريق لم يجدوا لاعبًا في مركز صانع الألعاب يكملون الهجمة من خلاله".


وأكمل: "على الزمالك عمل معسكر مغلق حوالي 48 ساعة قبل مباراة نهضة بركان القادمة.. ويجب أن يتم إغلاق الأمور الخارجية على الفريق".
وواصل: "الزمالك لم يبدأ مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بخطة لعب جيدة.. لم يكن لديه خطة دفاعية في أول نصف ساعة، وربنا ستر أن فريق نهضة بركان لم يكن فريقًا كبيرًا.. إذا قدم نهضة بركان مستواه في نسخة 2019 لكانوا تقدموا بثلاثية نظيفة".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "فريق الزمالك لم يتم تحضيره لخوض مباراة الذهاب بشكل جيد، إلا أن لاعبي الزمالك حصلوا على هدية وهي أنهم يستطيعون الآن الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في مصر".

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