مخدرات وأسلحة .. مطار القاهرة يحرر 35 محضرا لمسافرين خلال أبريل| صور

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ٣٥ محضر ضبط جمركي خلال شهر أبريل المنقضي ضد ركاب أجانب ومصريين لتستمر الإنجازات غير المسبوقة بالإدارة المركزية، حيث تم تحرير عشرين محضر ضبط في مبني الركاب رقم ٣ وذلك من محضر ضبط رقم ٨١ وحتي محضر رقم ١٠٠ وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات متنوعة وأسلحة ومناظير وأشجار متحجرة وتليفونات ومستحضرات تجميل ومستلزمات طب الأسنان ومشغولات فضية ومستحضرات تجميل وسبائك ذهبية أبرزهم محضر الضبط رقم ١٠٠ ضد راكبة افريقية حاولت تهريب اكثر من ٣ كيلو جراما من بودرة مخدر الكوكايين تم تحرير المحاضر بإشراف أسامة دياب القائم بتسيير اعمال الإدارة العامة ومديري الإدارات كل من سيد ممدوح وعبد العظيم حمادة و الدكتور حسين هيكل ورافت وهيب ونوابهم احمد ابو بكر وتامر قاسم واحمد الدلهماوي وأميرة طلبة.

وفي مبني الركاب رقم ٢ حرر رجال الإدارة العامة بقيادة احمد سعد ثمانية محاضر ضبط جمركي من رقم ٥١ وحتي رقم ٥٨ وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات متنوعة وأسلحة ومناظير أيضا وتليفونات ومستلزمات اسنان ومشغولات ذهبية مرصعة وعملة وساعات ومستلزمات الشيش الإلكترونية، بإشراف مديري الإدارات كل من أحمد عبد الهادي و مصطفي الجندي و صبحي ربيع واحمد الحكش ونوابهم محمود عبد النبي و احمد عمر وهاني ابو طالب وجمال السيد.

وفي مبنى الركاب رقم ١ تم تحرير أربعة محاضر ضبط جمركي من رقم ٣٣ وحتي رقم ٣٦ وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات متنوعة ومستحضرات تجميل وسبائك ذهبية( رغم سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بالاعفاء من الضريبة الجمركية والمحاسبة علي القيمة المضافة علي المصنعية فقط وقت تحرير هذه المحاضر ) تحت اشراف احمد علي السيد القائم بتسيير اعمال الإدارة العامة ومديري الإدارات.

وفي الصالة الموسمية تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب حاول تهريب كمية من الادوية غالية الثمن بواسطة الإدارة الاولي برئاسة جهاد الوكيل مدير الإدارة و إيهاب عميرة نائب المدير.

وأخيرا قام رجال الجمارك بمطار سفنكس بتحرير محضري ضبط ارقام ٢ و ٣ الأول ضد راكب بحوزته شرائط مخدرة والثاني ضد راكب اخفي كميات من العملة الأجنبية والمصرية دون افصاح عنها طبقا للقانون.

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب وبمجهود كبير ومتميز لكافة الإدارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الامن الجمركي والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي