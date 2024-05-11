إياتا يمنح النيل للطيران تجديد اعتماد "الايوزا " حتى عام 2026

منح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا " شركة النيل للطيران تجديد اعتماد شهادة "الايوزا "حتي عام ٢٠٢٦، وذلك بعد ان اجتازت الشركة التدقيق الذي قامت به هيئة معتمدة من الاياتا للتأكيد علي تطبيق الشركة لاعلي معايير الاجراءات التي تتعلق بالسلامة والأمن طبقاً للمستويات القياسيه " للإيوزا " وذلك في القطاعات المعنية بالشركة.

وتعتبر هذه هي المرة السادسة علي التوالي التي تجتاز فيها النيل للطيران هذه الشهادة.

جدير بالذكر ان تجديد شهادة الايوزا يتم كل عامين وقد أشادت لجنة التدقيق والمراجعة بفريق عمل النيل للطيران من حيث الالتزام والتعاون.

يأتي ذلك في اطار توجيهات وزارة الطيران المدني المصري نحو اتباع أعلي معايير السلامة والأمن والحفاظ علي تجديد الاعتمادات الدولية لتوسيع قاعدة العملاء وجذب مزيد من الحركة الجوية لجمهورية مصر العربية.