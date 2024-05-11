أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر

المدينة .. العظمى - الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 29 16

دمنهور 29 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 29 17

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 17

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 33 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 24 16

العلمين 24 15

مطروح 23 14

السلوم 23 13

سيوة 29 14

رأس غارب 33 21

الغردقة 34 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 34 23

شلاتين 34 21

حلايب 33 21

أبو رماد 33 20

رأس حدربة 33 20

الفيوم 31 17

بني سويف 31 16

المنيا 31 16

أسيوط 32 17

سوهاج 34 20

قنا 38 22

الأقصر 38 22

أسوان 40 24

الوادي الجديد 37 18

أبوسمبل 40 24