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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل هامة عن محور فيلادلفيا.. تحذير عاجل من الأرصاد.. زراعة أول شريحة دماغية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


التفاصيل الكاملة لزراعة أول شريحة دماغية
كشف الدكتور محمد عسكر، مستشار تكنولوجيا وأمن المعلومات، التفاصيل الكاملة لزراعة أول شريحة دماغية، قائلًا: إن الهدف من زراعة هذه الشرائح هو مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل وبعض الأمراض العصبية.


بعد الجدل بشأنه .. مصادر مطلعة تكشف تفاصيل هامة عن محور فيلادلفيا
كشفت مصادر للقاهرة الإخبارية تفاصيل هامة بشأن محور فيلادلفيا .

وقالت: إنه تم تحديد المناطق والتنسيق بقطاع غزة فيما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوجود قوات إسرائيلية ومستوطنات داخل القطاع وقتها.


خلال 48 ساعة| أمطار وأتربة تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد
أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة على جمهورية مصر العربية.

 

جنوب أفريقيا: طلبنا من محكمة العدل إصدار أمر لحماية الفلسطينيين بعد هجوم رفح
عرضت فضائية  "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلا، حيث طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية.


حادث عصام صاصا| محامي المجني عليه يكشف العقوبة القانونية للجاني
تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا، محرك البحث خلال الساعات الماضية، بعد ارتكاب واقعة دهس شاب اسمه أحمد مفتاح ويعمل سائق.

 

لن تتضمن أي مفاجآت.. تفاصيل مهمة عن امتحانات الثانوية العامة| تعرف عليها
قالت رشا مجدي، مذيعة برنامج صباح البلد، إن "إحنا عندنا عاصفة شمسية وهتأثر على النت وهتأثر على حاجات كثيرة إلكترونية موجودة في حياتنا، ممكن جدا يعمل كل ده واتبعت على الميل وموصلش، يعني أقصد البديل ليه في حال لم يحصل عليه من النت".


رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.


نقل جثامين 20 شهيدا فلسطينيا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح
استقبلت مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جثامين 20 شهيدا فلسطينيا، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لوسط قطاع غزة.

 

تقارير: توقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس سيؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو
أوضحت  تقارير إعلامية إسرائيلية أن توقف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس حول الإفراج عن المحتجزين وإقامة هدنة  قد يؤدي إلى انهيار حكومة نتنياهو.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11 مايو 2024
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، السبت.

 

 

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