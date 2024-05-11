جنوب أفريقيا: طلبنا من محكمة العدل إصدار أمر لحماية الفلسطينيين بعد هجوم رفح

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلا، حيث طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية.
وقالت جنوب أفريقيا: "نطالب المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".
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عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلا، حيث طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية.
وقالت جنوب أفريقيا: "نطالب المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".
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