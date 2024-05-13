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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تشارك في مؤتمر صناعة الطيران الأفريقى 2024

أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران للتدريب

شاركت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى هذا المؤتمر السنوى 12th Aviation Stakeholders Convention2024
والمقام بأديس أبابا  خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2024 بإستضافة من الخطوط الجوية الإثيوبية تحت رعاية منظمة شركات الطيران الأفريقية "افرا".

يأتي ذلك انطلاقًا من الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بالتدريب وتوسيع آفاق التعاون مع جميع دول القارة السمراء؛ وإيمانًا بالدور الذي تقوم به أكاديمية مصر للطيران للتدريب بضرورة التواجد في مثل هذه المؤتمرات المتخصصة في مجالات الطيران مما يزيد من فرص التواجد فى السوق الإفريقى ويمنح الأكاديمية الفرصة لعرض إمكانياتها التدريبية المختلفة، والتأكيد علي ريادتها فى مجال تدريب الطيران بين دول الجوار.

والجدير بالذكر أن الأكاديمية  ستقوم بعرض كافة الخدمات التدريبية المتوفرة و المتمثلة في تدريب أطقم الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلى لطرازات إيرباص A320neo,A320,A220-300, A330/A340  وطرازات بوينج B777,B737-800 .


وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الإخلاء والطوارئ Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكب Cabin Service Trainer (CST) وأيضا تدريب المهندسين على صيانة الطائرات متعددة الطرازات والذى يتم على أعلى مستوى من الجودة بإعتماد الإتحاد الأوروبي (EASA)، وكذلك الدورات الخاصة  ICAO Aviation Security &ICAO TRAINAIR PLUS ، مما يؤكد ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات تدريب الطيران المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.

 

 

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