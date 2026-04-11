نقيب الصحفيين يهنئ المصريين والزملاء المسيحيين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

بعث خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم برقيات تهنئة إلى الكنائس المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ووجَّه البلشي التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والقس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وأعرب البلشي عن أطيب تمنياته وخالص تهانيه لجموع المواطنين المسيحيين في مصر، راجيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز بالخير والسلام والمحبة.

كما تقدم نقيب الصحفيين بخالص التهاني إلى الزملاء المسيحيين، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا يعمّه السلام والطمأنينة.

وهنأ نقيب الصحفيين أيضًا الشعب المصري، وكل الزميلات والزملاء بمناسبة شم النسيم، راجيًا أن يحمل هذا العيد البهجة والتجدد، ويعزز قيم التآلف والمحبة، التي تجمعنا في مهنة البحث عن الحقيقة.