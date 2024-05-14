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ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

صدى البلد

تلعب ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، دورًا بارزًا في تحليل الأحداث الراهنة، حيث تأخذ مواقف قوية وتلقي الضوء على القضايا المهمة، وتعتبر توقعاتها المثيرة للجدل من أبرز ما يميزها، حيث استطاعت في تنبؤاتها السابقة أن تتنبأ بشكل دقيق بأحداث مهمة تحقتت بالفعل.

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وأعلنت ليلى عبد اللطيف عن مجموعة جديدة من التنبؤات المدهشة، من بينها، تحدثت عن تصاعد الاضطرابات الأمنية في بعض الدول العربية، مما ينذر بتداعيات سلبية على استقرار المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى احتمالية انتشار الفيروسات والأمراض في تلك الدول قبل عيد الأضحى لعام 2024، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية قبل حلول تلك الفترة.

وفي ظل الوضع الراهن والظروف العالمية المتغيرة، يعود الاهتمام إلى توقعات ليلى عبد اللطيف التي لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط العربية.

ومن بين أبرز هذه التوقعات، تشير ليلى إلى حدوث أحداث غير مبشرة في بعض الدول العربية قبل عيد الأضحى لعام 2024، حيث من المتوقع حدوث اضطرابات أمنية وتفشي فيروسات ووباء شبيه بكورونا، وستكون عمان أولى المناطق المتأثرة بهذه الظواهر السلبية، مما قد يستدعي فرض حظر تجوال في مناطق معينة.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة عودةً قويةً لحالة القلق والحظر، حيث يعيش المجتمع مرحلة جديدة من الاضطرابات والإجراءات الاحترازية الصارمة، وستعيد هذه الأحداث التذكير بما مر به المجتمع خلال جائحة كورونا، ومع ظهور فيروسات جديدة قد تفرض بعض الدول ارتداء الكمامات وتعزيز إجراءات السلامة، في حال استمرار عدم الاستقرار الأمني.

 

وأعلنت عبد اللطيف عن توقعاتها للمنطقة خلال الفترة القادمة وكان أهمها انتشار فيروس جديد فى عمان وعدم استقرار الوضع الأمني فى لبنان حيث سيتم الاعتداء على إحدى المحطات الفضائية ووقوع بعض الاشتباكات فى بيروت.

وكشفت ليلى عبد اللطيف عن أن حالة القلق التى ظهرت خلال فترة كورونا ستعود من جديد بسبب ظهور الفيروس الجديد فى عمان وسيتم عودة الحظر والإجراءات الاحترازية التى عانى منها المجتمع.

ولم تقف توقعات ليلى عبد اللطيف عند هذا الحد بل كشفت عن كارثة صحية أخرى من المحتمل ظهورها في الوطن العربي خلال الفترة المقبلة وهى تحوّر سلالة جديدة من فيروس الجدري. 
 

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